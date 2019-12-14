Хлеб и рис могут стать причиной бессонницы

Порядка 30% людей страдают из-за проблем со сном. Ученые из колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете США провели исследование и выяснили, что белый хлеб, рис и сахар могут вызвать бессонницу. Именно в этих продуктах содержится большое количество рафинированных углеводов.

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«Когда уровень сахара в крови быстро повышается, ваш организм реагирует, выпуская инсулин. В результате снижение уровня сахара в крови может привести к выбросу гормонов, таких как адреналин и кортизол», — объяснил автор исследования доктор Джеймс Гангвиш, пишет MedicalXpress.

Он добавил, что эти гормоны могут повлиять на сон и нарушить его. Больше всего углеводов содержится в сахаре, рисе, белом хлебе и соде, поэтому лучше избегать употребления этих продуктов.

Чтобы изучить влияние продуктов питания на сон специалисты проанализировали рацион порядка 50 тысяч женщин. Оказалось, что наилучшим образом на сон влияют фрукты и овощи.

«Цельные фрукты содержат сахар, но клетчатка в них замедляет скорость усвоения, что помогает предотвратить всплески уровня сахара в крови», — отметил доктор.