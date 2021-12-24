Хлеб и подсолнечное масло подорожают в 2022 году

В России к февралю не исключили подорожание хлеба и подсолнечного масла. Цены на зерно на мировых рынках падают, но затраты у производителей только растут.

Стоимость пшеничной муки в рознице вырастет на 3,7%, хлеб будет дороже на 2,1%, а подсолнечное масло — на 2,2%. Данные в сравнении с ноябрьскими показателями привела газета «Известия» со ссылкой на доклад Минсельхоза в правительство.

Специалисты министерства подсчитали, что стоимость буханки хлеба в магазине к февралю достигнет 43 рублей. Подсолнечное масло будет стоить в среднем 137,4 рубля за килограмм.

На мировом рынке цены на пшеницу снижаются на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС. Влияние оказывают повышение экспортной ставки пошлины в РФ и позитивные оценки урожая в Австралии и Аргентине. Однако в ведомстве не исключили риск нового роста.

Стабилизировались и цены производителей на муку и хлеб, несмотря на высокий общий уровень стоимости. В Минсельхозе это объяснили затратами производителей, которые только увеличиваются. Связано это с удорожанием коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости.

Экономисты выразили уверенность, что инфляция начнет замедляться к весне следующего года, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.