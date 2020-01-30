Хлеб и медальки от депутатов в шубах. Пользователи возмутились подаркам блокадникам в Крыму
Мая Хужина рассказала о посещении одиннадцати оставшихся в живых керченских блокадников на своей странице в Facebook. Пост она сопроводила фотографиями. На снимках видно, что чиновницы пришли к пенсионерам в дорогих одеждах — шубах. Каждому из ветеранов была подарена буханка белого хлеба и медаль.
Под постом появилось несколько десятков комментариев. Многие из них — негативные.
«Вам приятно видеть, как… тетки в мехах принесли всего лишь батон таким заслуженным людям????? зашибись… Смех сквозь слезы ((((. Это ж надо до такого додуматься», — написала Марианна Шамова.
Некая Виктория Заровская назвала предыдущего комментатора глупой и предложила пойти к ветеранам с другими подарками. На это Марианна заявила, что «уважаемые» люди выставили себя на посмешище своим поступком».
«Меховая делегация щедра на благодарность. Коробка конфет сколько в Керчи стоит? И ведь не стыдно так пиариться этим тетям в шубках? Очерствели, морально деградировали, или у этих чиновниц денег нет, но они держатся… ? Что с людьми происходит? Чем дороже шуба, тем…» — согласилась с Марианной Виктория Иванова.
Некоторые пользователи согласились с тем, что ходить в шубе в Крыму, где стоит плюсовая температура, пошло и вульгарно.
«В данном случае, глаз режет на фотографиях соседство шубы и скромной одежды бабушек. К тому же, шуба шубе рознь — на фотографиях же видно, что шубка у одной норковая — это, по-вашему, разве не роскошь?» — оставила комментарий еще одна пользовательница.