facebook_pixel
    16 ноября 2020, 00:11

    Хитрый пес надул хозяина. Он спер лакомство со стола, но выкрутился

    Дарья Бунякова

    Один из пользователей соцсетей выложил видео со своим хитрым псом, которое посмотрели уже более четырех миллионов раз. Ролик стал популярным благодаря хвостатому, которого оставили наедине с вкусняшкой.

    На кадрах можно увидеть, как мужчина достает из ящика лакомство и кладет его на столе перед псом. Когда хозяин уходит, питомец все съедает и отправляется за новой порцией. Чтобы никто ничего не заподозрил, он даже закрывает ящик обратно.

    Лакомство он возвращает на стол и делает самое грустное выражение морды, как будто и правда даже не прикасался с еде. Не поверить такому ушастому актеру сложно.

    Видео с хитрым псом всего за день набрало уже более 4,1 миллиона просмотров и более 63,5 тысяч комментариев. Пользователи восхитились собакой и ее умениями.

    «Это потрясающие кадры! Собаки сложнее, чем мы привыкли о них думать», — отметил один из подписчиков.

    «У пса был заготовлен план. Какой умный», — поддержал другой.

    «Мне даже не важно, если это постановка. Это так смешно!» — написали в комментариях.