Методы воспитания у хозяев не самые стандартные, но ничего криминального в них нет. Экспресс-дрессировка у одних вызвала только смех, у других гнев.

Под видео сразу написали множество комментариев. Некоторые посчитали, что пугать собаку фейковой поркой хозяина — это жестокое обращение с животными, написало РИА ФАН.

Чтобы собака поняла, что спаржу необходимо есть, хозяин предложил зелень своему другу, а тот от нее демонстративно отказался. Тогда хозяин взял ремень и начал бить друга. Пес сидел рядом и наблюдал за этой картиной. Он был так напуган, что сам потянулся к спарже, чтобы не получить.

Мнения пользователей Сети на счет такого метода экспресс-дрессировки разделились.

«Бедная собака! Это совсем не смешно. Это так подло по отношению к собаке. Не поощряйте людей, делающих это!» — возмутился один из просмотревших ролик.

«Зачем вы напугали собачку? Ради шутки? Это ужасно», — констатировал другой.

«Что вы беленитесь? На самом деле это полезно для собаки. Хозяева хотели, чтобы собака ела овощи, поэтому они действовали в ее интересах», — написал третий пользователь.