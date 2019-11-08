Хирургов, извлекших гигантский фаллос из пациента, ждет наказание
Петербуржца доставили в больницу с инородным предметом в прямой кишке, который угрожал его жизни. Видеозапись части операции попала в Сеть, сообщило РИА ФАН со ссылкой на издание «Доктор Питер».
Мужчина находился в критическом состоянии, когда попал на операционный стол: «игрушка» пережимала сосуды и травмировала кишечник, а несчастный мог скончаться от болевого шока. Его срочно отправили на операционный стол.
Чтобы извлечь гигантский фаллоимитатор, врачи провели полостную операцию. Отмечается, что состояние пациента уже удовлетворительное.
Однако специалистам, проводившим оперативное вмешательство, грозит наказание. Видеозапись из операционной разнеслась по Сети. Проверка ведется сразу по двум фактам: нарушение медицинской этики и деонтологии, а также нарушение санитарных норм — человек, снимавший видео, не относился к операционной бригаде.