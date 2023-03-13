Общество 13 марта 2023, 14:26 Хирурги Мариинской больницы в Петербурге рассказали, как пришли в эту профессию

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Врачи хирургических специальностей Мариинской больницы в разговоре с «Петербургским дневником» рассказали, что выбрали для себя эту профессию еще в детстве.

По словам врача Ивана Соловьева, который в 2000 году окончил факультет подготовки врачей для Военно-морского флота ВМА им. С. М. Кирова, он хотел спасать людей с самого детства.

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«Это было вбито в подкорку. Все ребята писали, что станут космонавтами, а я писал, что стану врачом», — вспоминает хирург.

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Врач-хирург Александр Оглоблин, который работает в Мариинской больнице почти 20 лет, рассказал, что в его профессии не должно быть инициатив, поскольку все они могут навредить.

Отвечая на вопрос, что самое трудное в профессии, медик сказал, что это принятие правильного решения, от которого будут зависеть жизнь и здоровье пациента.

Многопрофильная больница в центре Петербурга за сутки принимает до 400 человек. Одновременно в медучреждении дежурят 23 хирурга.