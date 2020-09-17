Хирурги из Уфы пришили ногу фермеру

Мужчину экстренно доставили санавиацией в отделение сосудистой хирургии местной ГКБ № 21 и прооперировали. Хирурги успешно провели реплантацию голени.

Спустя несколько недель 39-летнего фермера выписали из клиники, отметил сайт «Дни.ру».

«Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается», — заявил Забелин.

После травмы фермер долгое время пробыл в поле один, рассказал главный врач клиники Ринат Нагаев.

«До прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны», — его слова привело Башинформ.

В операции участвовала бригада высококлассных специалистов: сосудистые хирурги, травматологи, анестезиологи и операционная медицинская сестра.