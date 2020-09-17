Хирурги из Уфы пришили ногу фермеру
Врачи из Уфы пришили ногу фермеру, который случайно отрезал ее косилкой. Об этом рассказал министр здравоохранения республики Максим Забелин, его слова привел Life.
Мужчину экстренно доставили санавиацией в отделение сосудистой хирургии местной ГКБ № 21 и прооперировали. Хирурги успешно провели реплантацию голени.
Спустя несколько недель 39-летнего фермера выписали из клиники, отметил сайт «Дни.ру».
«Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается», — заявил Забелин.
После травмы фермер долгое время пробыл в поле один, рассказал главный врач клиники Ринат Нагаев.
«До прибытия скорой помощи потерял около литра крови. По месту жительства выполнена первичная хирургическая обработка раны», — его слова привело Башинформ.
В операции участвовала бригада высококлассных специалистов: сосудистые хирурги, травматологи, анестезиологи и операционная медицинская сестра.