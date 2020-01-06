Хирурга-онколога Андрея Павленко похоронили в Петербурге

«Церемония прощания завершилась, похороны тоже», — сказали в соборе.

«Фонтанка» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий сообщила, что проститься с Андреем Павленко пришли около 200 человек. В том числе пациенты, которых он в свое время спас от страшного заболевания.

Хирург-онколог Андрей Павленко скончался в минувшее воскресенье, 5 января. С весны 2018 года он боролся с раком желудка, продолжая работать с пациентами и читая лекции.

На сайте проекта «Такие дела» он запустил свой блог, в котором рассказывал о том, как устроена система онкологической помощи в России. 2 января он опубликовал прощальное письмо, в котором он рассказал, что не смог справиться со своей болезнью. При этом он призвал всех, кто столкнулся с онкологией не опускать руки и бороться.

Свои соболезнования семье хирурга Андрея Павленко направили министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минздрава Вероника Скворцова.