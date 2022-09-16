Хирург Велиханов опроверг миф о том, что с имплантатами нельзя кормить грудью | 360°

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Хирург Велиханов опроверг миф о том, что с имплантатами нельзя кормить грудью

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Хирург Рашид Велиханов рассказал, что операция по увеличению груди не помешает кормить ребенка грудью. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Некоторые женщины опасаются, что силикон из имплантатов может попасть в грудное молоко. В действительности это невозможно и является не более, чем мифом, уточнил врач.

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«По этому вопросу в Америке проводились многочисленные исследования на широкой выборке пациентов, которые в итоге установили, что в молоке у женщины не содержится никаких вредных веществ», — подчеркнул Велиханов.

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