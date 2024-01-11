Общество 11 января 2024, 13:45 Хирург Васильев назвал ринопластику самой популярной пластической операцией у мужчин

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Пластический хирург Дмитрий Васильев перечислил самые востребованные среди мужчин бьюти-операции. Об этом сообщила «Газета.ru».

По словам врача, наибольшим спросом у представителей сильного пола пользуется ринопластика. Главная цель — восстановить правильную функцию дыхания. Однако в последние годы пациенты исправляют нос и из эстетических соображений, пояснил эксперт.

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Еще один популярный вариант — блефаропластика. С ее помощью мужчины хотят избавиться от мешков под глазами, добавило ИА НСН.