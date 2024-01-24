24 января 2024, 15:55
Хирург Уткина: перекрут яичка у ребенка грозит полной потерей функции органа
Детский хирург Ксения Уткина заявила, что перекрут яичка у ребенка требует немедленного обращения к врачу. Последствия проблемы могут быть необратимыми, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, именно с таким неотложным состоянием чаще всего сталкиваются сотрудники детской урологии. Основная задача в данной ситуации — восстановить кровоснабжение, отметила специалист.
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В противном случае возможны серьезные изменения в работе органа, в том числе полная потеря его функций, добавил сайт kp.ru.
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