Общество 15 января 2024, 13:20 Хирург Умнов: злоупотребление энергетиками грозит летальным исходом

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Хирург Александр Умнов рассказал о возможных последствиях частого употребления энергетиков. Такое пристрастие грозит инфарктом и инсультом, отметил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, среди любителей данных напитков были зафиксированы случаи летального исхода. Так, смерть способна вызвать спровоцированная аритмия.

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Врач сравнил энергетические газировки с наркотиками. Патологическая зависимость появляется через три-шесть месяцев, добавил сайт Utro.ru.