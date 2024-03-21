Общество 21 марта 2024, 14:35 Хирург Умнов: пострадавшему при ударе током нужно помогать в резиновых перчатках

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Хирург Александр Умнов перечислил правила оказания первой помощи при ударе током. Взаимодействие с пострадавшим должно осуществляться только в резиновых перчатках, предупредил эксперт в беседе с News.ru.

По его словам, необходимо немедленно изолировать пациента от источника электричества и разместить его на сухой деревянной поверхности.

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Врач посоветовал проверить пульс на лучевой и сонной артериях, а также оценить величину зрачка. При потере сознания нужно положить человека на бок, добавил сайт RostovGazeta.ru.