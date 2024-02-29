29 февраля 2024, 18:52
Хирург Умнов посоветовал мужчинам отказаться от шампанского из-за риска развития бесплодия
Хирург Александр Умнов призвал мужчин отказаться от шампанского. Этот алкоголь оказывает негативное влияние на репродуктивные способности, отметил эксперт в беседе с News.ru.
По словам врача, употребление игристого вина приводит к дегенерации сосудов и нарушению кровообращения в половых органах. Как результат — сокращение выработки сперматозоидов, добавил «ФедералПресс».
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Эксперт подчеркнул, что ребенок, который был зачат в состоянии алкогольного опьянения, может родиться с патологиями.
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