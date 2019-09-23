Хирург-самоучка из Москвы проводил операции и показывал их в интернете. Теперь его проверят органы

Брауэде не только проводит своим пациентам подпольные операции в «кабинете» на грязном чердаке, где отсутствует какая-либо стерильность. Он еще и делится опытом со своими коллегами-самоучками, наглядно демонстрируя им собственноручно придуманную пластическую технику — мужчина ведет в сети трансляцию всех своих вмешательств.

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Все процедуры проходят в условиях полнейшей антисанитарии. Сам пластический хирург пьет шампанское в перерывах между уколами. Его пациенты также не соблюдают банальных правил — на одном из видео девушка курит прямо во время пластики.

Такие уколы красоты приводят пациентов Брауэде в настоящие больницы, где специалисты пытаются исправить нанесенный самоучкой ущерб. После вмешательства шарлатана люди стараются не смотреть на себя в зеркало и избегают показывать лицо на публике. Но уколы пластического хирурга могут нанести тяжелый вред не только внешности его пациентов, но и их здоровью. Так, одна из девушек, которую «лечил» Брауэде, чуть не лишилась зрения из-за серьезного воспаления после «уникальных инъекций».

Профессиональные врачи шокированы этим, и опасаются, что однажды эксперимент окончится смертью пациента.

Ситуацией заинтересовались в Росздравнадзоре. Ведомство планирует провести масштабную проверку деятельности хирурга-самоучки.