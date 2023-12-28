Общество 28 декабря 2023, 14:34 Хирург Рязанцев назвал Новый год травмоопасным периодом

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Ортопед и хирург Михаил Рязанцев заявил о высоком риске получения травм в Новый год. К самым распространенным относятся ожоги от взрывов пиротехники, отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, в праздники учащаются случаи падений. В связи с этим многие получают повреждения копчика, ушибы кистей, а также локтевых и коленных суставов, пояснил врач.

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По его словам, в таких ситуациях важно проверить травмированные участки и сохранять спокойствие, добавил сайт kp.ru.