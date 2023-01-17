Общество 17 января 2023, 17:46 Хирург рассказал о пяти самых популярных мифах о пластических операциях Хирург Виталий Тимошенко: подходящего возраста для пластических операций нет

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Многие люди боятся ложиться под нож пластического хирурга из-за определенных последствий. Однако большинство опасений навеяны мифами, подробнее о них рассказал практикующий хирург Виталий Тимошенко в беседе с Life.

По словам специалиста, зачастую пациенты считают, что существует определенный подходящий возраст для пластических операций. Однако такого возраста нет, ведь процессы старения у всех протекают индивидуально.

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Также люди боятся излишней перетянутости на лице. Врач уверяет, что благодаря постоянному совершенствованию пластической хирургии таких последствий бояться не стоит.

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