17 января 2023, 17:46
Хирург рассказал о пяти самых популярных мифах о пластических операциях
Хирург Виталий Тимошенко: подходящего возраста для пластических операций нет
Многие люди боятся ложиться под нож пластического хирурга из-за определенных последствий. Однако большинство опасений навеяны мифами, подробнее о них рассказал практикующий хирург Виталий Тимошенко в беседе с Life.
По словам специалиста, зачастую пациенты считают, что существует определенный подходящий возраст для пластических операций. Однако такого возраста нет, ведь процессы старения у всех протекают индивидуально.
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Также люди боятся излишней перетянутости на лице. Врач уверяет, что благодаря постоянному совершенствованию пластической хирургии таких последствий бояться не стоит.
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