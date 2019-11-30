Хирург рассказал о первой операции по удалению родимого пятна Луны Феннер

Маленькая Луна Феннер уже перенесла первую операцию по удалению большого родимого пятна на лице. Краснодарские врачи рассказали, что решили начать с самого сложного и легкого участков.

По словам хирурга Павла Попова, в программу первой операции входило удаление родимого пятна с области на лбу, а также «обработка ресничных краев век».

«Обработка век — это самое сложное из самого сложного. На лбу проще. Мы сделали сначала самое простое и самое сложное… Эпителизация на веках и на лбу закончена», — цитирует врача РИА «Новости».

Как отмечала мама малышки Кэрол Феннер, кожу для пересадки Луне брали у отца девочки. Окончательный результат будет виден через несколько месяцев, когда кожа полностью восстановится.

Родители Луны привезли ее в Россию в сентябре. Американские врачи не решились взяться за операцию по удалению большого родимого пятна на лице, которое может перерасти в меланому. Помочь пообещали медики из Краснодара, которые решили удалять родимое пятно поэтапно. Первая операция уже позади, а следующая назначена на 2020 год.