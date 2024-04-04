Общество 04 апреля 2024, 17:16 Хирург Пайтян: проблемы с дыханием из-за искривления носа — медицинское показание к ринопластике

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Многие пациенты руководствуются эстетическими соображениями при записи на операцию по изменению формы носа (ринопластику). Однако существуют и медицинские показания к процедуре, рассказал пластический хирург Карен Пайтян в беседе с РИАМО.

Одними из них являются проблемы с дыханием, вызванные искривлением носовой перегородки или другими нарушениями, пояснил врач. Кроме того, повод обратиться к хирургу — деформация носа после травмы.

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По словам врача, ринопластика помогает устранить физические изъяны, а также способствует эмоциональному благополучию человека, передала «Вечерняя Москва».