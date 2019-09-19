Хирург-онколог оценил шансы на операцию Заворотнюк

«Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое <…> У Анастасии очень хорошие шансы», — приводит сайт слова собеседника.

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Врачи правильно оценили ситуацию и подобрали нужный метод, чтобы снять отек мозга и не допустить распространения инфекции — организм актрисы сейчас сильно ослаблен.

Первые слухи о болезни Заворотнюк появились летом 2019 года, когда актриса перестала появляться на публике и участвовать в новых проектах.

В сентябре в СМИ появилась информация о том, что актрису ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Коллеги, друзья и родственники Заворотнюк не сообщают информацию о ее здоровье напрямую. В сложившийся ситуации ее близкие и официальные представители от комментариев воздерживаются и с прессой не общаются.