10 ноября 2022, 01:36
Хирург Минасян перечислил способы исправления формы носа без операции
Хирург Паруйр Минасян рассказал, что существуют три способа изменить форму носа без операции. Об этом сообщило издание Life.ru.
По данным газеты «Петербургской дневник», во-первых, это инъекции филлеров, которые способны скорректировать мелкие недостатки.
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Кроме того, можно сделать укол липолитиков. Эта процедура уберет отек и уменьшит объект подкожно-жировой клетчатки, поэтому она применятся также при незначительных проблемах.
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Существует и коррекция носа при помощи нитей, но результат от нее будет недолгим.
Минасян заключил, что при каких-то серьезных проблемах лучше всего сделать ринопластику.
Красота
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