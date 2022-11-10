Общество 10 ноября 2022, 01:36 Хирург Минасян перечислил способы исправления формы носа без операции

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Хирург Паруйр Минасян рассказал, что существуют три способа изменить форму носа без операции. Об этом сообщило издание Life.ru.

По данным газеты «Петербургской дневник», во-первых, это инъекции филлеров, которые способны скорректировать мелкие недостатки.

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Кроме того, можно сделать укол липолитиков. Эта процедура уберет отек и уменьшит объект подкожно-жировой клетчатки, поэтому она применятся также при незначительных проблемах.

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Существует и коррекция носа при помощи нитей, но результат от нее будет недолгим.

Минасян заключил, что при каких-то серьезных проблемах лучше всего сделать ринопластику.