Хирург Мариинской больницы предложил современные способы спасти Пушкина

По словам Шепичева, ситуацию важно рассматривать с нескольких ракурсов. Он уточнил, что следует оценивать тяжесть и характер травмы, качество медицинской помощи

«Есть правило золотого часа: если в его пределах успевают довезти пострадавшего до медцентра, то, скорее всего, адекватную медпомощь оказать успеют и спасут жизнь. Но дальше все зависит от других важных моментов: есть ли сопутствующие заболевания, на каком уровне медпомощь в конкретном учреждении. Понятно, что в маленьком городке в регионе, в обычной городской больнице или в НИИ скорой помощи, например, уровень будет разным», — пояснил врач.

Хирург напомнил, что Пушкин не сразу скончался от ранения, а погиб на вторые сутки от перитонита и других осложнений.

«Конечно, в ту эпоху не было ни знаний, ни тех средств, которые сейчас имеются в арсенале хирургов: антибиотики, диагностические средства, мощные операционные, растворы. Скорее всего, если сегодня ранение произошло бы теми же средствами, которыми они сражались тогда, то он остался бы жив. Пушкин был бы одним из тех, кого сейчас привозят в Мариинскую больницу и докладывают: „Вот привезли очередного пациента с небольшим огнестрелом“», — отметил Шепичев.

Он убежден, что поэт умер именно от осложнений. В тот период они были распространены: сепсис, нагноение послеоперационной раны, образование тромбов.

«Только в конце XIX века, когда стали анализировать причины смертности, когда открыли бактерии и их стали связывать с какими-то инфекциями, нагноениями, тогда начали изобретать такие вещества, которыми стали обрабатывать руки врачей и раны. И, конечно, надо понимать, что первый антибиотик появился только во время Второй мировой войны. В наше время Александра Сергеевича бы прооперировали, достали пулю, прокололи антибиотики, и он бы ушел на своих ногах, а потом написал новые оды русским эскулапам», — добавил Шепичев.