04 декабря 2023, 12:08
Хирург Магдалина назвал блефаропластику самой востребованной процедурой у россиян
Блефаропластика, которая убирает избытки кожного покрова и жировых образований, считается одной из самых популярных и востребованных пластических процедур среди россиян. Об этом сообщил хирург Иван Магдалина в беседе сUtro.ru.
По словам специалиста, процедура достаточно простая, быстрая, и сравнительно малоинвазивная, поскольку проводится под местной анестезией. Операция пользуется популярностью у людей как в 20, так и в 40 лет.
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Кроме того, среди россиян востребованы ринопластика, подтяжка лица, маммопластика и различные комплексные операции.
Пластические операции
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