Общество 01 февраля 2024, 11:24 Хирург Круглик: блефаропластика способна омолодить лицо и вернуть свежий взгляд

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Пластический хирург Сергей Круглик рассказал об омолаживающей операции, за которой пациенты обращаются чаще всего. Речь идет о блефаропластике, сообщила «Газета.ru».

По словам врача, данная манипуляция способна избавить от мешков под глазами и вернуть свежий взгляд.

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«После этой процедуры действительно меняется лицо», — добавил эксперт.

Он также отметил, что период реабилитации проходит достаточно легко.