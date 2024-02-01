01 февраля 2024, 11:24
Хирург Круглик: блефаропластика способна омолодить лицо и вернуть свежий взгляд
Пластический хирург Сергей Круглик рассказал об омолаживающей операции, за которой пациенты обращаются чаще всего. Речь идет о блефаропластике, сообщила «Газета.ru».
По словам врача, данная манипуляция способна избавить от мешков под глазами и вернуть свежий взгляд.
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«После этой процедуры действительно меняется лицо», — добавил эксперт.
Он также отметил, что период реабилитации проходит достаточно легко.
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