Общество 05 декабря 2023, 16:33 Хирург Катков назвал липосакцию неэффективным методом борьбы с лишним весом

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Пластический хирург Александр Катков развеял миф о популярном способе похудения. Речь идет о липосакции, сообщила Lenta.ru.

Соответствующий метод направлен на корректировку фигуры, а не на борьбу с лишним весом, объяснил врач. При данной операции удаляются локальные жировые отложения.

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«Пациентов с большим весом сначала отправят нормализовать вес, скорректировать питание. И только потом мы поработаем над контурами тела», — добавил эксперт.

Он также отметил, что липосакция не является альтернативой правильному рациону и физическим упражнениям.