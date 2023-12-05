05 декабря 2023, 16:33
Хирург Катков назвал липосакцию неэффективным методом борьбы с лишним весом
Пластический хирург Александр Катков развеял миф о популярном способе похудения. Речь идет о липосакции, сообщила Lenta.ru.
Соответствующий метод направлен на корректировку фигуры, а не на борьбу с лишним весом, объяснил врач. При данной операции удаляются локальные жировые отложения.
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«Пациентов с большим весом сначала отправят нормализовать вес, скорректировать питание. И только потом мы поработаем над контурами тела», — добавил эксперт.
Он также отметил, что липосакция не является альтернативой правильному рациону и физическим упражнениям.
Врачи
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