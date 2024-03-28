Общество 28 марта 2024, 16:28 Хирург Бурдин назвал блефаропластику достаточно сложной процедурой

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Пластический хирург Сергей Бурдин в беседе с изданием Lenta.ru назвал блефаропластику достаточно сложной процедурой. По его словам, именной такой операцию сделал современный подход специалистов.

Врачи оценивают состояние мягких тканей, положение глаз, положение бровей и этнические особенности пациента. Ранее специалисты иссякали избытки кожи, сейчас же они предпочитают более комплексный подход.

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«Часто в комплексе с блефаропластикой выполняются и другие процедуры. Как правило, это височный лифтинг, эндоскопический лифтинг лба и бровей, подтяжка средней трети лица», — процитировал kp.ru Бурдина.