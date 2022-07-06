Хирург Блинова объяснила, почему женщины прибегают к пластическим операциям

Пластический хирург Виктория Блинова назвала пять причин, из-за которых женщины решаются изменить свою внешность на операционном столе. Об этом она рассказала в беседе с NEWS.ru.

Эксперт отметила, что во-первых, любая женщина хочет быть красивой, во-вторых — успешной. Третья причина, по которой представительница прекрасного пола прибегает к пластике, — это моральное спокойствие. Некоторые таким образом достигают своих целей, а другие получают долгожданное омоложение.

«Вряд ли есть повод дискутировать на тему неразрывности женской красоты, счастья и самореализации. И не так важно, что подталкивает представительницу слабого пола к улучшению собственной внешности: врожденный дефект, желание выглядеть по-новому или жажда всегда оставаться молодой. Любая переживает за внешний вид, как бы красива она ни была, вне зависимости от возраста, хоть 18, хоть 70. <…> Женщина, недовольная собой, страшнее ядерной войны», — добавила Блинова.