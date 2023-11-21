Общество 21 ноября 2023, 11:44 Хирург Белый указал на актуальность блефаропластики и чек-лифтинга после 40 лет

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После 40 лет косметологические процедуры для кожи практически бессильны. О себе дают знать признаки птоза, нависающие веки и брыли. Пластический хирург Игорь Белый рассказал об актуальных омолаживающих операциях в этом возрасте, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, решить вопрос уставшего взгляда поможет блефаропластика — коррекция нависших век и мешков под глазами.

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Эффективность покажет и чек-лифтинг, направленный на омоложение центральной части лица и области под глазами. Результат от комплексной подтяжки отличается естественностью и продолжительностью, добавил эксперт.