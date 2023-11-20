Общество 20 ноября 2023, 13:32 Хирург Байрамукова заметила пластику носа у победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

Читать 360tv в

Пластический хирург Мадина Байрамукова выразила позитивное отношение к результатам конкурса «Мисс Вселенная». Однако эксперт предположила, что девушка из Никарагуа, которая и завоевала титул, исправляла внешность с помощью операций, сообщил News.ru.

По мнению врача, у новой мисс Вселенная исправлен нос, а также проведена коррекция объема губ. Несмотря на это, победу сложно назвать незаслуженной, добавила Байрамукова.