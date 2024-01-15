15 января 2024, 12:46
Хирург Асланов назвал перелом лодыжек самой распространенной зимой травмой
Гололед и снег представляют особую опасность для пешеходов зимой. Многие падают и получают различные травмы. О самых распространенных рассказал хирург и ортопед Рамис Асланов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, в холодное время года пациенты чаще всего обращаются за медпомощью с переломом лодыжек. Еще одна частая причина — повреждение связок голеностопного сустава, добавил врач.
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Далее идут переломы костей предплечья, лучевой кости и копчика. У пожилых людей нередко диагностируют перелом шейки бедренной кости, заключил специалист.
Врачи
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