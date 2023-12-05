05 декабря 2023, 16:35
Хирург Айрапетян: носовое кровотечение может сигнализировать об опухоли
Пластический хирург Арташес Айрапетян перечислил факторы, провоцирующие носовое кровотечение. Причиной может стать как лопнувший сосуд, так и опухоль, отметил врач в беседе с Lenta.ru.
Кроме того, соответствующее явление — следствие высокого давления или серьезной травмы. Беспокоиться стоит в том случае, если кровотечение не останавливается в течение длительного времени, объяснил эксперт.
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По его словам, быстрая потеря крови способна вызвать анемию, которая сопровождается усталостью, головокружением и спутанностью сознания.
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