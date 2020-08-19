Хиромант выразил уверенность, что человечество победило коронавирус

«Вторая, третья и другие волны — это политические решения. Коронавирус побежден. В ближайшие три-четыре месяца разные страны сделают вакцины», — выразил уверенность собеседник информагентства.

Он предупредил, что человечество ожидает новый вирус, который будет более изощренным и коварным. По его словам, речь идет об Апокалипсисе, прописанном в Библии.

«Но это не будет связано с вирусом. Это будет связано с тем, что человечество само себя уничтожит», — подытожил Богданов, приведя в качестве варианта сбой в атомном оружии.