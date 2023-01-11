Общество 11 января 2023, 12:14 Хиромант Татьяна Чурон рассказала, как правильно читать короткую линию жизни freepik

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Короткая линия жизни на ладони далеко не всегда предрекает раннюю смерть, а может служить предупреждением или говорить о временных трудностях. Об этом «Москве 24» рассказала хиромант Татьяна Чурон.

По словам специалиста, смотреть на линию жизни нужно сразу и на правой, и на левой руке. Напомним, она берет начало между указательным и большим пальцем, огибает холм Венеры и спускается к запястью.

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Хироманты считают, что о ранней смерти говорить можно только в том случае, если линии одинаково короткие на обеих ладонях. Если же они разные, то трактовка меняется. Так, считается, что по левой руке отражается изначально определенная при рождении судьба, а на правой — учитываются будущие свершения. Таким образом короткая линия не обязательно означает непродолжительную жизнь. На правой руке она может служить предупреждением, что нужно внимательнее относиться к своему здоровью. Также хироманты учитывают и другие знаки.

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«Например, короткая линия сердца предупреждает, что дело может быть в его остановке. Знаки на линии головы говорят о возможной гибели из-за травмы, а на линии судьбы — например, в результате аварии или нападения», — рассказала Татьяна Чурон.

Она также подчеркнула, что важно обращать внимание на кресты и кометы на линии жизни. Они говорят о каких-то переломных моментах. А прерванная линия может свидетельствовать о временной потере интереса к жизни.