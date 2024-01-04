Общество 04 января 2024, 14:34 Хинштейн заявил о назначении нового начальника управления Росгвардии по Москве Хинштейн: Путин назначил Сонина начальником управления Росгвардии по Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил нового начальника Главного управления Росгвардии по Москве. Этот пост занял генерал-майор Василий Сонин. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Указом президента генерал-майор полиции Василий Сонин назначен сегодня (4 января. — прим. ред.) начальником Главного управления Росгвардии по Москве», — написал он.

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Ранее, как уточнил Хинштейн, Сонин руководил Росгвардией Московской области и вывел «областной главк на лидерские позиции внутри ведомства».

При этом указ о назначении Сонина пока еще не опубликовали. На сайте управления Росгвардии по Москве начальником указан генерал-майор Виктор Дикевич, обратил внимание РБК. А Сонин значится начальником на сайте подмосковного управления Росгвардии.

Известно, что пост начальника управления Росгвардии по Московской области Сонин занял в марте 2022-го, в феврале 2023 года он получил звание генерал-майора полиции.