«Председатель Госдумы организует работу парламента, и, конечно, от него очень многое зависит», — обратил внимание парламентарий.

По данным информагентства, Володина избрали на пост председателя нижней палаты парламента в октябре 2016 года. Он входит в тройку самых влиятельных политиков России, уступая лишь главе государства Владимиру Путину и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву.