    04 февраля 2020, 17:20

    Хинштейн: Володин — один из наиболее эффективных политиков современной России

    Артур Блянихов

    Председателю Госдумы Вячеславу Володину сегодня исполнилось 56 лет. Глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал Володина одним из наиболее результативных и эффективных политиков современной России. Законодателя процитировало ИА Nation News.

    «Председатель Госдумы организует работу парламента, и, конечно, от него очень многое зависит», — обратил внимание парламентарий.

    По данным информагентства, Володина избрали на пост председателя нижней палаты парламента в октябре 2016 года. Он входит в тройку самых влиятельных политиков России, уступая лишь главе государства Владимиру Путину и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву.