Хинштейн: Володин — один из наиболее эффективных политиков современной России
Председателю Госдумы Вячеславу Володину сегодня исполнилось 56 лет. Глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн назвал Володина одним из наиболее результативных и эффективных политиков современной России. Законодателя процитировало ИА Nation News.
«Председатель Госдумы организует работу парламента, и, конечно, от него очень многое зависит», — обратил внимание парламентарий.
По данным информагентства, Володина избрали на пост председателя нижней палаты парламента в октябре 2016 года. Он входит в тройку самых влиятельных политиков России, уступая лишь главе государства Владимиру Путину и бывшему премьеру Дмитрию Медведеву.