Общество 19 января 2023, 03:37 Хинштейн призвал создать способные составить конкуренцию YouTube платформы Глава комитета ГД Хинштейн: в России нужно создать конкурирующие с YouTube платформы РИА «Новости»

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В России нужно создать сильные российские платформы, которые смогут конкурировать с видеохостингом YouTube. Об этом РИА «Новости» рассказал глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.

«В Госдуме не обсуждался вопрос о запрете YouTube в России. Но считаю, что нам необходимы сильные российские платформы, способные составить достойную конкуренцию», — заявил он.

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По словам депутата Госдумы, граждане России не должны страдать из-за решений мировых технологических гигантов, ведь некоторые из них ведут себя непоследовательно.

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Ранее Хинштейн призвал ускорить работу над законопроектом об уголовной ответственности за утечку персональных данных. Прежде всего, нужно снять мораторий на проверки бизнеса Роскомнадзором по факту утечки персональных данных. Кроме того, размер штрафов предложили привязать к масштабу утечки.

Президент Владимир Путин поручил правительству России продумать систему оборотных штрафов для компаний за утечку личных данных и усиление ответственности за их незаконный оборот.