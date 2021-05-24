Хинштейн перечислил кандидатов на включение в перечень «приземляющихся» IT-гигантов

Под действие нового законопроекта об IT-гигантах в России потенциально могут попасть 20 ресурсов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Среди них Wikipedia.org, соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter. Видеохостинги YouTube, Twitch.tv. Мессенджеры и почтовые сервисы WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. Поисковые системы Google, Bing.com. Провайдеры хостинга Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy. А также площадки для онлайн-торговли Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com, перечислил Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, всем IT-гигантам, потенциально подпадающим под требование законопроекта, сегодня были направлены приглашения для участия в заседании комитета. Обращения отправили по электронным адресам головных офисов на русском и английском языках.

«Как и обещал, мы готовы к открытому обсуждению инициативы со всеми заинтересованными сторонами. <....> Рассчитываем увидеть и услышать коллег — если не офлайн, то хотя бы онлайн», — добавил он.

Новый законопроект об IT-гигантах обязывает владельцев информационных ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч российских пользователей, создать филиалы, представительства или учредить юридические лица на территории России. Они должны представлять интересы головных компаний и быть основным каналом взаимодействия с российскими регуляторами.