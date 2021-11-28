«Химтрейлы летят»: жителей Краснодара напугали конденсационные следы от самолетов

Один из жителей Краснодара заснял на видео конденсационные следы от самолетов. Он заявил, что лайнеры якобы распыляют над городом какие-то химикаты. Многие комментаторы поддержали мнение автора ролика.

На видео с конденсационными следами обратило внимание издание «Подъем». На кадрах видно, что над жилыми домами пролетают два самолета, а рядом с ними образовался конденсационный след от еще одного воздушного судна.

«Вот химтрейлы летят, распыляют. Два самолета — один за другим. И вот, что происходит: эти полоски расширяются и захватывают все небо. <…> Травят», — говорит за кадром автор ролика.

По словам мужчины, видео он снимал в Краснодаре. Многие комментаторы с ним согласились, связав «химтрейлы» с пандемией коронавируса.

«Значит, скоро ждите очередную волну ковида», — заявила одна из пользовательниц.

«Таким образом усугубляют пандемию ковида (химический пневмонит)», — поддержала другая.

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