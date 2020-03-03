Химкинских ветеранов поздравят с 75-летием Победы пустыми платежками за услуги ЖХК

Живущие в Химках ветераны смогут сэкономить на услугах ЖКХ. Администрация решила поздравить их с 75-летием Победы, освободив от оплаты. Пока речь идет о платежках за апрель, но отмену могут продлить и на весь год.

В середине февраля Совет депутатов провел заседание, где единогласно решили освободить ветеранов от оплаты услуг ЖКХ. Перед праздником жители Химок получат пустые платежки.

«Такое решение принимается не в первый раз. Каждый год уже на протяжении пяти лет мы выступаем с такой инициативой. В этом году ветераны не будут платить за услуги ЖКХ в апреле», — рассказал «360» председатель Совета депутатов Химок Александр Дряннов.

По его словам, сейчас депутаты решают вопрос об отмене оплаты для ветеранов на весь 2020 год. Всего в Химках живут 132 ветерана Великой Отечественной войны. Компенсировать отплату услуг будут из бюджета городского округа.

«Компенсация составит ориентировочно 800 тысяч рублей. Данная мера социальной поддержки оказывается на территории городского округа Химки ежегодно один раз в год начиная с 2015 года», — отметила начальник Финансового управления Администрации Химок Наталия Гурьева.

Если депутаты решат освободить ветеранов от оплаты до конца года, то сумма вырастет до семи миллионов рублей.

«2020 год — это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. О необходимости подобной поддержки наших ветеранов говорили и президент Российской Федерации, и губернатор Московской области. Считаю, что подобные меры важны. Это способ сделать жизнь ветеранов ВОВ немного комфортнее», — заключил глава Химок Дмитрий Волошин.