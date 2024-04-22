Общество 22 апреля 2024, 11:53 Химик Жегалова посоветовала обладательницам жирной кожи головы использовать пилинг раз в неделю

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Многоступенчатый уход за кожей головы и волосами действительно может способствовать сохранению их красоты. Однако в первую очередь необходимо ориентироваться на собственные потребности. Об этом рассказала разработчик Clear Derma Therapy и кандидат химических наук Наталия Жегалова в беседе с «Газетой.ru».

Так, обладательницам жирной кожи головы эксперт посоветовала проводить глубокое очищение примерно раз в неделю.

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«При данном типе важно подобрать пилинг, который будет мягко отшелушивать, избавляя от омертвевших клеток, излишков кожного сала, пыли и частиц из внешней среды. Лучше всего, если такое средство содержит мягкие кислоты», — пояснила специалист.

Она также добавила, что важно всегда следовать рекомендациям от производителя при применении шампуня или бальзама.