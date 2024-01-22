22 января 2024, 12:21
Химик Жегалова: богатые белком продукты помогут отрастить красивые волосы
Кандидат химических наук Наталия Жегалова рассказала, как создать наилучшие условия для быстрого роста волос. В беседе с «ФедералПресс» эксперт напомнила, что красота начинается изнутри.
В связи с этим она посоветовала включить в рацион продукты, богатые белком. Волосы состоят из кератина — одного из видов данного вещества, пояснила специалист.
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По ее словам, необходимо чаще употреблять яйца, жирную рыбу, орехи, цельное зерно и мясо курицы.
Красота
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