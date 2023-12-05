05 декабря 2023, 16:38
Химик Тишина посоветовала отдать предпочтение сладким новогодним подаркам с пастилой
Огромное количество конфет в сладких новогодних подарках могут вызвать у детей аллергию. Альтернативой таких презентов станут наборы с пастилой и зефиром, сообщила химик Екатерина Тишина в беседе с Life.
По словам специалиста, зачастую в сладких подарках попадаются дешевая карамель с плохим составом, жевательные резинки и конфеты с гидрированными жирами. Такие сладости нарушают работу поджелудочной железы и сердечно-сосудистой системы.
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Натуральный мармелад, зефир, темный шоколад и халва будут однозначно менее вредными для ребенка, отметила Тишина.
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