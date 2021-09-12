Химик назвал возможные причины смертельного отравления семьи из Москвы

Арбуз, который съели погибшие бабушка с внучкой, мог быть специально отравлен. Такой версией поделился доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин.

В беседе с РЕН ТВ он отметил, что отравления арбузом происходят регулярно, но они никогда не приводят к летальному исходу. Поэтому он считает, что смерть москвичей может быть связана с тем, что арбуз был специально отравлен, а может быть ягода и вовсе не имела отношения к произошедшему. Он напомнил, что не все попавшие в больницу ели арбуз.

Специалист также не исключил, что причиной смерти могли быть средства дезинфекции.

«Эти вещества, которые используются для борьбы с крысами, с мышами и даже тараканами, они действительно являются очень токсичными, многие из этих веществ аналогичны тем веществам, которые применяются как боевое химоружие», — пояснил Мустафин.

Это означает, что если их будет использовать непрофессионал, то это может привести к летальному исходу.

Два дня назад скончались бабушка с 15-летней внучкой. Перед этим семья, кроме отца, ела арбуз. Маму врачам удалось спасти. Пока нет информации, что стало причиной отравления. Но за эти дни в больницу попали и другие отравившиеся, которые живут на Совхозной улице.