Общество 22 ноября 2023, 14:05 Химик Юрова указала на пользу хурмы при нервном истощении

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Хурма — крайне полезный плод, который можно найти на прилавках осенью или зимой. За счет содержания витамина C, железа, магния и калия она благотворно влияет на весь организм, рассказала старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова в беседе с Life.

По ее словам, оранжевые плоды способны повысить сопротивляемость к болезням, что важно при различных сезонных эпидемиях. Кроме того, хурма — отличный помощник как при физическом, так и при нервном истощении, добавила специалист.