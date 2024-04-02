Общество 02 апреля 2024, 14:08 Химик Юрова рассказала, что любые запахи и привкусы в воде — признак износа фильтра

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Фильтры для воды нужно регулярно менять, иначе они принесут больше вреда, чем пользы. Об этом News.ru рассказала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова.

По ее словам, нужно фиксировать себе дату, когда потребуется замена фильтра, но также обращать внимание на ряд признаков. Например, об износе говорит уменьшившийся напор, а также появление запаха, цвета или привкуса у воды.

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«Если после кипячения фильтрованной воды в ней образуется много осадка, значит, фильтр стал пропускать слишком много карбонатов, катионов кальция, магния, железа», — подчеркнула эксперт.

При появлени вышеперечисленных признаков нужно немедленно сменить фильтр.

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