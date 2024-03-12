Общество 12 марта 2024, 12:04 Химик Юрова: пакетированный сок может быть полезнее свежевыжатого

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Пакетированный сок — продукт, который проходит множество этапов производства и контроля качества. Такой напиток можно назвать натуральным, так как его основа — концентрированное сырье. Об этом рассказала химик Наталья Юрова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, при «обезвоживании» натурального сока действительно теряется часть полезных веществ. Однако процесс пастеризации повышает усвояемость бета-криптоксантина почти в два раза по сравнению с употреблением фруктов.

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Эксперт отметила, что в некоторых случаях пакетированный сок полезнее свежевыжатого. Никакую «злую химию» производители обычно не добавляют, заключила специалист.