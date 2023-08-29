Химик Юрова: для книг с твердым переплетом подойдут тонкие обложки из полиэтилена | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:55 Химик Юрова: для книг с твердым переплетом подойдут тонкие обложки из полиэтилена

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Тонкие полиэтиленовые обложки станут лучшим вариантом для школьных учебников с твердым переплетом. Об этом сообщила химик Наталья Юрова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такие обложки не ломаются, не расходятся по швам при условии соответствия по высоте книг. Для тетрадей и учебников нестандартного размера их следует подбирать в магазине индивидуально.

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Также ко многим книгам подойдут обложки из полипропилена, однако они обладают специфическим запахом, добавила Юрова.