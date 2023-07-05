Общество 05 июля 2023, 16:54 Химик Еремина заявила, что грязные дожди в Москве составляют не более 3% осадков

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Кандидат химических наук, экс-сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Ирина Еремина в разговоре с изданием «Газета.Ru» сообщила, что грязные дожди в Москве составляют не более 3%.

Грязным называют такой дождь, который выпал спустя длительный период времени, написал RT.

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Подобные осадки также отличаются от обычных концентрацией веществ и их набором, добавила Еремина.