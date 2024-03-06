Общество 06 марта 2024, 13:52 Химик Дроганова: шампуни «3 в 1» способны испортить волосы

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Комбинированные средства «3 в 1», которые можно использовать одновременно как шампунь, кондиционер и гель для душа, могут испортить волосы. Об этом рассказала химик Татьяна Дроганова в беседе с Life.

По словам специалиста, перечисленные средства по-разному воздействуют на волосы, кожу головы и тела. Так, шампуни «3 в 1» могут привести к пересушиванию кожи головы, что грозит возникновением перхоти.

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«Комбинированные средства содержат в своем составе компоненты, характерные для шампуней, кондиционеров и гелей и нацелены на универсальность, при этом каждая отдельная задача выполняется недостаточно эффективно», — отметила Дроганова.